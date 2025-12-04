Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 2 480 0

Российский лидер высоко оценил усилия США по урегулирования украинского конфликта.

Путин про встречу с Уиткоффом

Фото: Reuters/Alexander Kazakov

Путин в первом комментарии про встречу с Уиткоффом отметил ее важность

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, прошедшая 2 декабря, была необходима. Об заявил российский лидер в интервью изданию India Today.

Президент подчеркнул, что переговоры со Стивом Уиткоффом и бывшем старшим советником президента США Джаредом Кушнером были не простыми, но полезными.

Кроме того, Путин отметил, что предложения, с которыми представители Соединенных Штатов приехали в Москву, в той или иной степени были основаны на договоренностях, достигнутых им с презентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин пояснил, что ему пришлось уделить внимание и обсудить практический каждый пункт мирных предложений. Именно поэтому переговоры с Уиткоффом длились так долго.

При этом американская сторона предложила разделить план Трампа на четыре части и обсуждать каждую из них отдельно.

Отметил Путин и усилия политиков США по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув сложность данного процесса.

Президент отметил также, что Россия пыталась выстроить мирные отношения между ДНР, ЛНР и Украиной. Но Киев не пошел на встречу.

Российский лидер уточнил, что жители и ДНР, и ЛНР сами не хотели больше быть частью Украины. Их мнение отразилось в референдуме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп про встречу Уиткоффа и Путина.

