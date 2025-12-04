Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве

Российский лидер высоко оценил усилия США по урегулирования украинского конфликта.
Фото: Reuters/Alexander Kazakov
Путин в первом комментарии про встречу с Уиткоффом отметил ее важность
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, прошедшая 2 декабря, была необходима. Об заявил российский лидер в интервью изданию India Today.
Президент подчеркнул, что переговоры со Стивом Уиткоффом и бывшем старшим советником президента США Джаредом Кушнером были не простыми, но полезными.
Кроме того, Путин отметил, что предложения, с которыми представители Соединенных Штатов приехали в Москву, в той или иной степени были основаны на договоренностях, достигнутых им с презентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Путин пояснил, что ему пришлось уделить внимание и обсудить практический каждый пункт мирных предложений. Именно поэтому переговоры с Уиткоффом длились так долго.
При этом американская сторона предложила разделить план Трампа на четыре части и обсуждать каждую из них отдельно.
Отметил Путин и усилия политиков США по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув сложность данного процесса.
Президент отметил также, что Россия пыталась выстроить мирные отношения между ДНР, ЛНР и Украиной. Но Киев не пошел на встречу.
Российский лидер уточнил, что жители и ДНР, и ЛНР сами не хотели больше быть частью Украины. Их мнение отразилось в референдуме.
