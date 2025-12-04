Захарова: Киев пытался сорвать переговоры нападением на танкеры в Черном море

Атака Киевом российского судна в Черном море была нацелена на то, чтобы сорвать переговорный процесс по разрешению украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что киевский режим проигнорировал «недвусмысленную реакцию» Анкары на атаку против танкера.

МИД России оценил это, как целенаправленные попытки дестабилизации обстановки и срыва мирных инициатив. Захарова подчеркнула, что Москва будет и дальше предпринимать необходимые меры для защиты в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, 2 декабря подвергся атаке БПЛА в Черном море в 80 милях от побережья Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание угроз безопасности мореходству у побережья его страны недопустимо и пообещал, что отправит «соответствующие предупреждения».

До этого, 28 ноября, танкер Virat под флагом Гамбии был также атакован беспилотниками.

