Менее агрессивны: наличие собаки улучшает ментальное здоровье подростков

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 070 0

У владельцев домашних питомцев слюна отличается по составу.

Стоит ли заводить ребенку собаку

Фото: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наличие собаки улучшает ментальное здоровье подростков

Наличие собаки в доме положительно сказывается на ментальном здоровье подростков. Исследователи обнаружили, что подростки, у которых есть собаки, реже имеют социальные проблемы, а также менее склонны к агрессивному и противоправному поведению. Ученые предполагают, что такой эффект может быть связан с обменом микробами между человеком и животным. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу в Японии, руководивший исследованием, отметил, что общение с собаками не только снижает уровень стресса, но и стимулирует выработку гормона привязанности — окситоцина.

Кикусуи и его коллеги проанализировали данные 343 психически и физически здоровых подростков. Ученые обнаружили, что у тех, у кого в 13 лет была собака, к 14 годам наблюдалось значительно меньше проблем, связанных с социальной изоляцией, агрессивным поведением и правонарушениями.

Исследователи проанализировали микробы в слюне подростков. Оказалось, что у владельцев собак содержалось больше 12 видов бактерий, включая Streptococcus и Prevotella.

Для проверки теории команда пересадила микробы из слюны подростков мышам, у которых не было собственных микробов. Подопытные животные, получившие микробы от подростков с собаками, чаще обнюхивали незнакомых сородичей. Они также проявляли «эмпатическую обеспокоенность» — подходили к запертым в клетке мышам.

Исследователи предположили, что микробиота частично отвечает за улучшение социального поведения подростков, которые живут с собаками.

Профессор Стефан Ребер из Ульмского университета, не участвовавший в работе, согласился, что «было доказано лишь то, что у подростков, у которых есть собаки, микробиом слюны отличается».

Кикусуи подчеркнул, что результаты не означают, что домашний питомец нужен каждому. Поддержание разнообразного микробиома другими способами потенциально также может улучшить показатели психического здоровья. Кроме того, «собаки с множеством поведенческих проблем могут вызывать стресс у своих хозяев».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
The Telegraph: США избегают критики России в новой стратегии нацбезопасности
17:15
Илон Маск призвал к ликвидации ЕС и возвращению суверенитета отдельным странам
17:00
Тревожные звоночки: что указывает на склонность партнера к изменам
16:45
«Переживаем эпическое время»: Угольников о мировой борьбе против «русскости»
16:30
Крепкие отношения дружбы и союзничества: Путин поздравил Жапарова с днем рождения
16:15
Менее агрессивны: наличие собаки улучшает ментальное здоровье подростков

Сейчас читают

«От дома ничего не осталось»: последствия обстрела ВСУ центра Горловки
Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
Ни кофе, ни поцелуев, ни жвачки: стюардесса раскрыла строгие запреты на борту
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео