Захарова: на фоне отмены виз поток туристов из Китая увеличится

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В связи с введением безвизового режима со стороны России поток туристов из Китая, вероятно, увеличится. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Мне кажется, очевидно, сейчас будет больше, учитывая, что на днях было принято решение… о введении для определенных категорий граждан Китая, как раз тех, которые приезжают с туристическими целями на основе взаимности на определенный срок, безвизового режима въезда», — объяснила дипломат.

Ранее, 1 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Уточняется, что граждане КНР до 14 декабря 2026 года смогут въезжать в РФ и пребывать на ее территории без визы до 30 дней с учетом принципа взаимности.

5-tv.ru ранее рассказывал о том, что индийские туристы создают мощный приток средств в экономику РФ.  Введение безвизового режима поможет еще больше нарастить сотрудничество в сфере гостеприимства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви
17:28
«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ
17:21
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
17:16
Путина встретили национальными танцами в Индии
17:05
В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку
16:58
«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео