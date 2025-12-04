Захарова: на фоне отмены виз поток туристов из Китая увеличится

В связи с введением безвизового режима со стороны России поток туристов из Китая, вероятно, увеличится. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Мне кажется, очевидно, сейчас будет больше, учитывая, что на днях было принято решение… о введении для определенных категорий граждан Китая, как раз тех, которые приезжают с туристическими целями на основе взаимности на определенный срок, безвизового режима въезда», — объяснила дипломат.

Ранее, 1 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Уточняется, что граждане КНР до 14 декабря 2026 года смогут въезжать в РФ и пребывать на ее территории без визы до 30 дней с учетом принципа взаимности.

5-tv.ru ранее рассказывал о том, что индийские туристы создают мощный приток средств в экономику РФ. Введение безвизового режима поможет еще больше нарастить сотрудничество в сфере гостеприимства.

