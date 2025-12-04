Премьер-министр Индии лично встретит Путина по его прибытии в Нью-Дели

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Это редкий дипломатический жест.

Моди лично встретит Путина в аэропорту Нью-Дели

Фото: Reuters/Adnan Abidi

Моди лично встретит Путина по его прибытии в Индию

Индийский премьер-министр Нарендра Моди лично встретит президента России Владимира Путина по его прибытии в аэропорт Нью-Дели. Об этом слато известно «Известиям».

«Подъехали кортежи, несколько минут до встречи борта, которым летит Владимир Путин. Из автомобиля выходит сам премьер Нарендра Моди», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Самолет российского лидера ожидают в аэропорту Нью-Дели около 16:00 по московскому времени. Вечером у Владимира Путина запланирован закрытый ужин в формате тет-а-тет с премьер-министром Моди в его резиденции.

Известно, что визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

Особым событием станет обмен десятью межправительственными документами и подписание свыше 15 коммерческих соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жители Индии провели ритуал благословения перед приездом Путина. Участники обряда вышли на улицы с крупными портретами российского лидера и премьера-министра Индии Нарендры Моди.

