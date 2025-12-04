«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Захарова сравнила ЕС с настраивающими Армению против России кровопийцами

Заявления представителей Евросоюза (ЕС) в сторону отношений Армении и России раскрывают их единственную цель — нанесение ущерба контакту Москвы и Еревана. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Брюссельские вампиры подползают к нормальным людям и говорят: „Хотите, мы вас укусим, и вы станете такими же, как мы? Не будете отражаться в зеркалах <…>“. Это то же самое», — заметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что представители объединения, среди которых глава евродипломатии Кая Каллас, а также еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которые сами себя разоблачили, когда призвали Армению подключиться к антироссийским санкциям.

«Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией», — сказала представитель МИД России.

До этого, 2 декабря, Каллас сообщила, что ЕС направит 15 миллионов евро на повышение сопротивляемости Армении перед парламентскими выборами в республике. Представитель ЕС подчеркнула, что Брюссель поддерживает реформы в Армении, в том числе инициативы по диверсификации экономики страны. Также ЕС продолжит сотрудничество с Арменией по направлениям безопасности и упрощения визового режима.

Служба внешней разведки (СВР) РФ, 12 ноября, передавала, что власти Армении из политических соображений желают «отвязаться» от РФ и помочь Украине. Армения покупала зерно в России в течение долгих лет, однако в настоящее время в Ереване заявляют о намерении начать приобретение части поставок у Киева. В то же момент стоимость украинского зерна дороже российского.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Захарова назвала попытки Европы украсть активы России круговой порукой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.