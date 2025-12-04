«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Представители объединения себя разоблачили, когда призвали Армению подключиться к антироссийским санкциям.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова сравнила ЕС с настраивающими Армению против России кровопийцами

Заявления представителей Евросоюза (ЕС) в сторону отношений Армении и России раскрывают их единственную цель — нанесение ущерба контакту Москвы и Еревана. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Брюссельские вампиры подползают к нормальным людям и говорят: „Хотите, мы вас укусим, и вы станете такими же, как мы? Не будете отражаться в зеркалах <…>“. Это то же самое», — заметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что представители объединения, среди которых глава евродипломатии Кая Каллас, а также еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которые сами себя разоблачили, когда призвали Армению подключиться к антироссийским санкциям.

«Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией», — сказала представитель МИД России.

До этого, 2 декабря, Каллас сообщила, что ЕС направит 15 миллионов евро на повышение сопротивляемости Армении перед парламентскими выборами в республике. Представитель ЕС подчеркнула, что Брюссель поддерживает реформы в Армении, в том числе инициативы по диверсификации экономики страны. Также ЕС продолжит сотрудничество с Арменией по направлениям безопасности и упрощения визового режима.

Служба внешней разведки (СВР) РФ, 12 ноября, передавала, что власти Армении из политических соображений желают «отвязаться» от РФ и помочь Украине. Армения покупала зерно в России в течение долгих лет, однако в настоящее время в Ереване заявляют о намерении начать приобретение части поставок у Киева. В то же момент стоимость украинского зерна дороже российского.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Захарова назвала попытки Европы украсть активы России круговой порукой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви
17:28
«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ
17:21
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
17:16
Путина встретили национальными танцами в Индии
17:05
В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку
16:58
«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео