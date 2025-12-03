Захарова назвала попытки Европы украсть активы России круговой порукой

Руководство Великобритании активно призывает бельгийское правительство украсть российские активы, что доказывает объединение европейских стран круговой порукой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, так раньше не делали в Бельгии, а для Британии, напротив, подобные действия привычны.

«Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука», — написала она.

Комментарий Захарова разместила в сети в ответ на утверждение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что изымать активы суверенной страны — неправильный шаг.

До этого, 3 декабря, глава МИД Бельгии Максим Прево резко осудил попытку европейских бюрократов передать активы России в пользование властям киевского режима. Дипломат с опасением отметил, что воровство российских денег связано с большими рисками для Бельгии и Европы в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ.

