Захарова назвала попытки Европы украсть активы России круговой порукой

Мария Гоманюк
Власти Британии в очередной раз показали привычные для себя действия.

Как Захарова назвала попытки Европы украсть активы России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководство Великобритании активно призывает бельгийское правительство украсть российские активы, что доказывает объединение европейских стран круговой порукой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, так раньше не делали в Бельгии, а для Британии, напротив, подобные действия привычны.

«Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука», — написала она.

Комментарий Захарова разместила в сети в ответ на утверждение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что изымать активы суверенной страны — неправильный шаг.

До этого, 3 декабря, глава МИД Бельгии Максим Прево резко осудил попытку европейских бюрократов передать активы России в пользование властям киевского режима. Дипломат с опасением отметил, что воровство российских денег связано с большими рисками для Бельгии и Европы в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ.

