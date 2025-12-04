Министры обороны РФ и Индии возложили цветы к мемориалу в Нью-Дели

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Андрей Белоусов и Раджеш Кумар Сингх отдали дань уважения погибшим в войне в Пакистане.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны России Андрей Белоусов и его индийский коллега Раджеш Кумар Сингх возложили цветы к мемориалу в Нью-Дели в память о погибших в войне с Пакистаном. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее, в этот же день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

Особым событием станет обмен десятью межправительственными документами и подписание свыше 15 коммерческих соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ и Индия наращивают сотрудничество в промышленности, энергетике и торговле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви
17:28
«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ
17:21
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
17:16
Путина встретили национальными танцами в Индии
17:05
В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку
16:58
«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео