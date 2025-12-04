Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что российские танки Т-90 по праву считаются одними из лучших образцов вооружения в мире. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу India Today.

«В Индии производится и бронетехника. Индия производит наши знаменитые танки Т-90. Поверьте мне, когда я говорю вам, что эти танки считаются одними из лучших в мире», — сказал российский лидер в интервью телеканалу.

Он отметил, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере охватывает и другие ключевые проекты, включая сверхзвуковую ракету «БраМос», которая создается преимущественно на российских предприятиях.

По словам президента, боевой опыт последних лет существенно повысил ценность различных видов вооружений. Он подчеркнул, что индийские специалисты, тесно взаимодействующие с российскими военными, хорошо понимают нюансы применения техники — где и при каких условиях она демонстрирует лучшие показатели.

«Теперь индийские военные специалисты, благодаря своим прочным связям с нашими военнослужащими, ясно понимают, как и при каких обстоятельствах то или иное оружие показывает себя лучше всего», — добавил Путин.

Ранее, 27 ноября, российский президент заявлял, что в условиях проведения спецоперации в приоритете остается обеспечение собственных потребностей оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркивал, что ключевым направлением экспорта остается авиационная техника — самолеты и вертолеты.

Кроме того, 19 сентября Путин отмечал, что характеристики российской техники значительно выросли благодаря опыту ее реального боевого применения, а производственные мощности ОПК работают на максимальной загрузке.

