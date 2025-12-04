Путин заявил, что Россия и Индия выстраивают отношения в интересах своих стран

Борис Сатаров
Президент подчеркнул, что сотрудничество с Нью-Дели не направлено против третьих государств.

Путин о выстраивании отношений России и Индии

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Президент России Владимир Путин заявил, что он и премьер-министр Индии Нарендра Моди никогда не строили взаимодействие двух стран против кого-либо, а руководствовались исключительно национальными интересами. Об этом российский лидер рассказал в в интервью телеканалу India Today.

«Ни я, ни премьер Моди, несмотря на определенное внешнее давление, с которым мы сталкиваемся, никогда, и я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы это услышали, не подходили к нашему сотрудничеству с целью работать против кого-либо», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Москва и Нью-Дели ориентируются на защиту собственных интересов и «не причиняют вреда другим».

Отвечая на вопрос об оценке президента США Дональда Трампа, Путин отметил, что никогда не дает характеристик другим мировым лидерам. При этом он подчеркнул, что глава Белого дома, так же как и Россия, исходит из национальных задач.

«Полагаю, он действует добросовестно», — добавил президент РФ.

Также в интервью российский лидер заявил, что торговля российской нефтью и нефтепродуктами в Индии развивается стабильно и без перебоев.

«Торговля нефтью и нефтепродуктами, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идут абсолютно ритмично», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российские партнеры считают индийских коллег надежными и серьезными, а также отметил, что если США продолжают закупать российское топливо, то Индия имеет полное право делать то же самое.

