Путин: Индия и Китай ближайшие друзья России

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

При этом РФ не вправе вмешиваться в отношения двух этих стран.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин назвал Индию и Китай ближайшими друзьями РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу India Today.

«Индия и Китай — наши ближайшие друзья. Мы глубоко ценим эти отношения», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о том, как Россия взаимодействует с обеими государствами.

Владимир Путин также отметил, что лидеры Индии и Китая стремятся и находят решения текущим разногласиям между двумя странами благодаря своей мудрости.

«Мы этому очень рады, но не считаем себя вправе как-то вмешиваться. Это двусторонние отношения», — добавил Путин.

Кроме того, по словам президента, сотрудничество России и Индии в сфере энергетики остается неизменным, несмотря на геополитические колебания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Индия выстраивают отношения в интересах своих стран. Сотрудничество с Нью-Дели не направлено против третьих государств. Москва и Нью-Дели ориентируются на защиту собственных интересов и «не причиняют вреда другим».

