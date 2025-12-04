Путин: Индия и Китай ближайшие друзья России

При этом РФ не вправе вмешиваться в отношения двух этих стран.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин назвал Индию и Китай ближайшими друзьями РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу India Today.
«Индия и Китай — наши ближайшие друзья. Мы глубоко ценим эти отношения», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о том, как Россия взаимодействует с обеими государствами.
Владимир Путин также отметил, что лидеры Индии и Китая стремятся и находят решения текущим разногласиям между двумя странами благодаря своей мудрости.
«Мы этому очень рады, но не считаем себя вправе как-то вмешиваться. Это двусторонние отношения», — добавил Путин.
Кроме того, по словам президента, сотрудничество России и Индии в сфере энергетики остается неизменным, несмотря на геополитические колебания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Индия выстраивают отношения в интересах своих стран. Сотрудничество с Нью-Дели не направлено против третьих государств. Москва и Нью-Дели ориентируются на защиту собственных интересов и «не причиняют вреда другим».
