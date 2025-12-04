Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить Ил-76

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана* к пожизненному лишению свободы за приказ сбить самолет Ил-76, в котором находились пленные боевики ВСУ, в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Украинский командир Дзяман, по приказу которого были сбиты воздушные суда над Брянской областью, приговорен к пожизненному лишению свободы», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Ее слова привел ТАСС.

Уточняется, что 13 мая 2023 года боевики 138-й зенитной ракетной бригады по незаконному приказу Дзямана установили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе населенного пункта Березовая Гать в Черниговской области.

ЗРК перевели в режим боевой готовности. После получения координат цели от Дзямана, под его непосредственным контролем по российским военным вертолетам и самолетам, находившимся в воздушном пространстве Брянской области, выпустили ракеты.

В ходе атаки уничтожены два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Погибли девять членов экипажей.

Известно также, что 47-летний Дзяман объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также военный суд взыскал с Дзямана в пользу Минобороны материальный ущерб в размере более четырех миллиардов рублей.

Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили 24 января 2024 года над Белгородской областью. В результате атаки ВСУ погибли шесть членов экипажа, три офицера, а также 65 украинских пленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области открыли памятник сбитому ВСУ экипажу Ил‑76.

* — внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.