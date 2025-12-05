НМГ и TV9 Network объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 56 0

Взаимодействие двух медиахолдингов открывает широкие возможности.

Видео: НМГ и TV9 Network подписали договор о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited) объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества. Подписание соглашения состоялось в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

Взаимодействие медиахолдингов направлено на укрепление партнерства между странами. Стороны договорились о взаимном обмене медиаконтентом, совместном производстве материалов, обучении и стажировках сотрудников, расширению распространения медиапродукции, а также использовании потенциала корреспондентских сетей.


Фото, видео: ИИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По словам генерального директора «Национальной Медиа Группы» Светланы Балановой, сотрудничество между медиахолдингами открывает широкие возможности.

«Уверена, что сотрудничество с TV9 Network даст еще больше возможностей для новых совместных контентных перспектив, инноваций и других медиа-проектов, ускоряя обмен опытом и укрепляя стратегическое партнерство между Россией и Индией на современном медиарынке», — подчеркнула Светлана Баланова.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Баланова отметила, что сотрудничество российской и индийской медиакомпаний сделает взаимодействие между странами глубже, лучше и сильнее. Кроме того, по словам Светланы Балановой, НМГ подходит к развитию на индийском рынке так же системно и целенаправленно, как и к китайскому рынку. Так, например, в Индии, в Джайпуре, завершились съемки реалити-шоу «Тайный миллионер».

В свою очередь, исполнительный директор TV9 Network Хемант Шарма выразил уверенность в долгосрочном и перспективном медиасотрудничестве, которое станет новым этапом в дружбе между Индией и Россией.

«TV9 Bharatvarsh — единственный глобальный новостной канал, вещающий на хинди, — поможет донести аудитории точку зрения России на мировые события, (а также. — Прим. ред.)… показать российским зрителям индийскую оценку мировой новостной картины», — уточнил Хемант Шарма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
Путин приехал в президентский дворец в Дели
9:00
Уверенность в будущем: где участникам СВО помогают с поиском работы и адаптацией
8:47
«Нужно расширять возможности»: главные заявления Путина индийским СМИ
8:30
Широкие возможности: НМГ и ANI заключили соглашение о российско-индийском медиасотрудничестве
8:30
НМГ и TV9 Network объявили о начале российско-индийского медиасотрудничества
8:23
Зеленский объявил о скором назначении нового главы офиса президента

Сейчас читают

«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
Небо позволит загадать желание: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео