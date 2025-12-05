Вэнс спрогнозировал «хорошие новости» в урегулировании на Украине

Вэнс призвал ждать хороших новостей в урегулировании на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что в разрешении украинского кризиса скоро могут появиться позитивные изменения. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Вэнса, в переговорном процессе уже удалось добиться значительного продвижения, но до окончательного урегулирования ситуация пока далека.

«Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель касательно этого вопроса появятся хорошие новости», — отметил он.

Вице-президент признал, что урегулирование ситуации на Украине оказалось сложнее, чем ожидали в Белом доме.

«И если бы вы сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума», — заявил он.

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретились 2 декабря 2025 года в Кремле. Переговоры продлились около пяти часов. Как сообщалось ранее, стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, включая территориальные вопросы и предложения США по мирному плану. Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, который участвовал в консультациях.

И американская, и российская стороны оценили диалог как полезный и конструктивный, однако окончательных решений пока нет— обсуждение продолжится. Детали мирных формул стороны не раскрывают, подчеркивая, что прогресс возможен только при учете интересов всех участников процесса.

