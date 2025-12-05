Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не идти на уступки России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Представители европейских государств настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.

Какие советы дали Зеленскому Макрон и Мерц

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

WSJ: европейские лидеры посоветовали Зеленскому не идти на уступки России

Европейские лидеры посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не принимать российские условия без твердых гарантий безопасности со стороны США. Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«В последние дни европейские лидеры резко предупредили президента Украины Владимира Зеленского: не поддавайтесь требованиям России без железных обязательств по безопасности со стороны США», — заявил автор публикации.

По данным собеседников газеты, такую рекомендацию озвучили во время телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, немецкая газета Spiegel опубликовала стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, где они давали ему наставления. Так, немецкий канцлер учил президента Украины жизни, а француский лидер просто обвинил США в предательстве.

