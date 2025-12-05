«Чуть не сжег квартиру»: Стас Костюшкин о попытке порадовать маму

Певец Костюшкин рассказал, как чуть не сжег квартиру мамы

Иногда дети способны удивлять куда больше, чем можно предположить. Так, например, певец Стас Костюшкин в детстве чуть не сжег квартиру после неудачной попытки развеселить маму. Об этом милой шалости он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-подхода на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

Певец вспомнил «милейшую историю» о том, как однажды в детстве пытался развеселить грустную маму перед Новым годом. На первый взгляд ни в чем невинная шалость закончилась феерично — сначала загорелся стол, а потом чуть не дошло и до всей квартиры.

«Я помню, что один раз маме на Новый год что-то делал. Мы сидели вместе, папы почему-то не было, мы с мамой только были. По ходу, они разводились в этот момент. И как-то все было очень грустно, и я хотел ее развеселить. И развеселил ее тем, что воском поливал на салфетки, и там получались какие-то фигурки. Маму это очень умиляло. Я помню, что она радовалась до тех пор, пока не загорелся стол. И вот когда стол загорелся, закончился, по-моему, Новый год для нас. Потому что все очень испугались, чуть не сожгли квартиру. Это я хорошо запомнил», — с улыбкой вспомнил певец.

Артист также поделился, что в детстве ему не дарили подарки ни на день рождения, ни на Новый год. По словам Костюшкина, он до сих пор не отмечает свой день, что очень злит жену. Однако певец нашел этому объяснение.

«У меня такое детство было не слишком богатое, поэтому я не помню, чтобы мне что-то такое дарили. Мне не повезло в этом отношении. И на день рождения ничего не дарили. Меня все время увозили в Одессу, я там был один, у меня не было друзей. Если честно, я по сей день не праздную <…>. У меня уже жена ругается. Я нашел причину, почему не отмечаю. Потому что когда меня начинают в один день в году хвалить, мне хочется спросить: «если я такой классный, то почему вы молчали весь год?» — рассказал Костюшкин.

