За пять лет число ИТ-кружков для московских школьников увеличилось в 3,5 раза

Количество ИТ-секций в Москве увеличилось в 3,5 раза за последние пять лет. Об этом порталу mos.ru рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние пять лет количество ИТ-кружков в Москве выросло в 3,5 раза. Сейчас для школьников открыто почти пять тысяч таких секций, где порядка 87 тысяч ребят осваивают современные технологии, включая создание мобильных приложений и компьютерную инженерию. Для сравнения: в 2020 году ИТ-кружков было 1,3 тысячи, а учеников в них — чуть более 20 тысяч», — подчеркнула вице-мэр.

Она отметила, что подобные кружки нацелены на ребят, которым интересны информационные технологии, и они планируют развиваться в этой сфере в дальнейшем, в том числе и поступать на профильные направления.

Сейчас в столичных секциях подростки могут изучать робототехнику, 3D-моделирование, программирование и многое другое.

