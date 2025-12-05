За пять лет число ИТ-кружков для московских школьников увеличилось в 3,5 раза

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Эти секции полезны для тех, кто хочет связать свою дальнейшую жизнь с этой сферой.

ИЕ

Фото: www.globallookpress.com/Gili Yaari

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество ИТ-секций в Москве увеличилось в 3,5 раза за последние пять лет. Об этом порталу mos.ru рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние пять лет количество ИТ-кружков в Москве выросло в 3,5 раза. Сейчас для школьников открыто почти пять тысяч таких секций, где порядка 87 тысяч ребят осваивают современные технологии, включая создание мобильных приложений и компьютерную инженерию. Для сравнения: в 2020 году ИТ-кружков было 1,3 тысячи, а учеников в них — чуть более 20 тысяч», — подчеркнула вице-мэр.

Она отметила, что подобные кружки нацелены на ребят, которым интересны информационные технологии, и они планируют развиваться в этой сфере в дальнейшем, в том числе и поступать на профильные направления.

Сейчас в столичных секциях подростки могут изучать робототехнику, 3D-моделирование, программирование и многое другое.

Как ранее 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах модернизации мастерских и лабораторий в колледжах столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
Большая честь: Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА
0:16
Макрон опроверг слухи, что предупредил Зеленского об «измене» США
23:57
Посол в ФРГ Нечаев: «Действия по конфискации российских активов — это воровство»
23:38
Суд арестовал троих сотрудников рехаба в Видном, где издевались над постояльцами
23:19
За пять лет число ИТ-кружков для московских школьников увеличилось в 3,5 раза
23:00
«Выбор в пользу здоровья»: нутрициолог рассказала, чем заменить сладости

Сейчас читают

«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео