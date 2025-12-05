«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

В Сети ходят слухи о том, что в браке артистки и бизнесмена Александра Чистякова не все гладко.

Как муж Глюкозы относится к ее новому образу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Глюкоза: муж пребывает в шоке от нового образа

Певица Глюкоза рассказала журналистам на вручении премии «Яндекс. Музыка», что супруг пребывает в шоке от ее нового образа.

«Если честно, иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает. В 2025 году очень многое изменилось в жизни — все кардинально поменялось, но, слава богу, осталась стабильность, семейная стабильность», — поделилась артистка.

Летом 2024 года на фоне скандального выступления в Красноярске, где певица вышла на сцену в состоянии измененного сознания, карьера Глюкозы резко пошла на спад. После инцидента продюсер Максим Фадеев объявил, что намерен отсудить у Натальи право пользоваться псевдонимом.

Сейчас артистка выступает как диджей и выбирает яркие, порой вызывающие образы, что только подогревает слухи о переменах в ее личной жизни. Поклонники подозревали проблемы в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, однако сама певица заверила — несмотря на потрясения последнего года, семья остается для нее опорой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки элитного ЖК
18:10
«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
18:03
«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу
17:57
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг
17:48
Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги»
17:40
«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

Сейчас читают

Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео