«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

Певица Глюкоза: муж пребывает в шоке от нового образа

Певица Глюкоза рассказала журналистам на вручении премии «Яндекс. Музыка», что супруг пребывает в шоке от ее нового образа.

«Если честно, иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает. В 2025 году очень многое изменилось в жизни — все кардинально поменялось, но, слава богу, осталась стабильность, семейная стабильность», — поделилась артистка.

Летом 2024 года на фоне скандального выступления в Красноярске, где певица вышла на сцену в состоянии измененного сознания, карьера Глюкозы резко пошла на спад. После инцидента продюсер Максим Фадеев объявил, что намерен отсудить у Натальи право пользоваться псевдонимом.

Сейчас артистка выступает как диджей и выбирает яркие, порой вызывающие образы, что только подогревает слухи о переменах в ее личной жизни. Поклонники подозревали проблемы в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, однако сама певица заверила — несмотря на потрясения последнего года, семья остается для нее опорой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.