Моди: Путин заложил основу для стратегического партнерства России и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что 25 лет назад президент России Владимир Путин заложил основу стратегического партнерства России и Индии. Об этом политик сказал, выступая перед журналистами по итогам переговоров с российским лидером.

«25 лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. 15 лет назад в 2010 году наше партнерство поднялось до уровня особо привилегированного стратегического партнерства», — сказал Моди, подчеркнув, что этого удалось добиться благодаря умелому руководству Путина.

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди продолжалась больше двух часов. Лидеры обсудили важные вопросы, касающиеся международной повестки, в том числе украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин прибыл в Дели 4 декабря с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди для участия в 23-м Российско-индийском саммите. Это уже его десятый визит в страну. В рамках своего визита Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.