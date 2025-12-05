Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Слаженные боевые действия помогают нашим подразделениям добиваться поставленных целей.

Какие города взяли ВС РФ в зоне СВО 5 декабря 2025

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

ВС РФ освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате слаженных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное», — уточнили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
3 дек
Российские бойцы освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области
2 дек
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
1 дек
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
23 нояб
ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
21 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
20 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
18 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
18 нояб
Опубликованы кадры освобождения населенных пунктов Яблоково в Запорожской области и Рог в ДНР
17 нояб
ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
