Армия РФ нанесла два массированных удара по объектам Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Это произошло в ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданской инфраструктуре.

За какой период Россия нанесла удары по объектам Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российская армия в ответ на террористические атаки гражданской инфраструктуры со стороны киевского режима нанесла два массированных и шесть групповых ударов по объектам на Украине в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары направили по объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.

Также Вооруженные силы России поразили предприятия оборонной промышленности, площадки производства и хранения беспилотных летательных аппаратов киевского режима, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Спецоперация

Специальная военная операция (СВО) продолжается с 24 февраля 2022 года. В этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, объявив о ее начале. Глава государства обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения ДНР. Решение было принято после обострения ситуации в Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Страны Запада, в том числе государства Евросоюза и НАТО, расценили действия российской стороны как «вторжение» и усилили военную поддержку Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия нанесла массированный удар по украинскому военно-промышленному комплексу. Это произошло в ответ на террористические атаки украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры России.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
