«На нервной почве»: Лолита поделилась курьезной историей из самолета

Лолита Милявская не испытывает чувства вины за эпизоды с перееданием

Певица Лолита Милявская пережила нервный срыв в аэропорту, а после он настиг ее еще и в самолете. Подробнее об этой ситуации она рассказала в беседе с 5-tv.ru во время пресс-подхода на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

По словам артистки, перед недавним перелетом она съела много пищи из-за нервного напряжения. Исполнительница пояснила, что в тот день попробовала все, что предлагали на борту воздушного судна, а также купила дополнительные продукты.

При этом она подчеркнула, что соблюдает рекомендации врачей и не практикует голодание.

«Нет, у меня эндокринолог, врач запрещают (голодать. — Прим. ред.). Я не голодаю. Спросите, вот Леша — свидетель, сколько я съела вчера на нервной почве, когда опаздывала на самолет», — заявила артистка.

Знаменитость добавила, что не испытывает чувства вины за подобные эпизоды переедания. Она заметила, что не видит в них повода для самоограничений.

«Какое чувство вины? За что? Я что, кого-то убила? На квартиру кого-то обманула? Нет, у меня нет чувства вины», — сказала она.

Ранее врачи запретили Милявской есть сало. В начале ноября она рассказывала 5-tv.ru, что этот продукт может повредить ее виниры, поскольку застревает в них, а также создает нагрузку на поджелудочную железу. Исполнительница переживала, так как до этого могла употреблять сало «в огромных количествах», однако была вынуждена отказаться от него по медицинским причинам.

Кроме того, певица сообщала, что ей пришлось обратиться к психиатру. Это произошло на фоне мошеннических схем, жертвой которых она стала: доверие к людям оказалось подорвано, а нервная система — серьезно истощена.

