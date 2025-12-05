Задержаны создатели вируса, похищавшего миллионы рублей с карт россиян

МВД: задержаны похитившие у россиян более 200 млн рублей хакеры

Киберполиция задержала создателей вируса NFCGate, похищавшего деньги с банковских карт россиян. Операцию провели сотрудники МВД, задержаны разработчик вредоносной программы, ее главный администратор и 11 предполагаемых участников группы. Об этом 5 декабря сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время проверяется причастность участников группы к совершению более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны», — говорится в сообщении.

По данным МВД, мошенники распространяли вирус через мессенджеры, выдавая его за официальные приложения банков или госструктур. Жертвам звонили «сотрудники» организаций и убеждали установить программу. После запуска приложение просило поднести карту к камере телефона, отсканировать ее и ввести пин-код — процесс выглядел как привычная банковская идентификация, поэтому не вызывал подозрений.

Таким образом злоумышленники получали возможность снимать деньги в банкоматах по всей стране, используя украденные данные.

«Следователем специализированного отдела по расследованию дистанционных хищений СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — уточнила Волк.

Предварительный ущерб оценивается более чем в 200 миллионов рублей.

Ранее, 19 октября, сообщалось о другом крупном случае кибермошенничества — у жителя Москвы похитили 450 миллионов рублей, что стало рекордной суммой ущерба для региона.

