Ради лекарства против рака: Россия и Индия будут сотрудничать в фармакологической сфере

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Индию часто называют «аптекой всего мира».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Россия и Индия будут сотрудничать в фармакологической сфере

Россия и Индия будут сотрудничать в фармакологической сфере, в том числе ради разработки лекарства против рака. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пленарного заседания российско-индийского форума.

«Вместе мы сможем сотрудничать по поводу совместной разработки вакцинотерапии против рака и различных цепочек поставок медикаментов», — отметил индийский премьер.

По словам Моди, Индия поставляет высококачественные лекарства по доступным ценам по всему миру, поэтому часто страну называют «аптекой всего мира».

Кроме того, Моди считает, что такое сотрудничество не только укрепит ситуацию со здравоохранением в странах, но и будет способствовать развитию новых видов промышленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами. Двусторонний товарооборот между странами установил очередной рекорд в 2024 году. По прогнозам итогов нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне.

