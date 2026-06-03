В Кремле снова напомнили киевскому режиму о последствиях атак по регионам России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Оперативные данные о беспилотниках ВСУ находятся в ведении властей субъектов и Минобороны.

Какие последствия для Украины будут после атак по России

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Песков: Россия системно отвечает Украине после атак по регионам страны

Киевскому режиму в очередной раз напомнили, что ответ России на атаки по регионам страны будет соответствующим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об ударах беспилотников по объектам в Санкт-Петербурге.

«Хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Отдельно Песков отметил, что оперативные данные об атаках беспилотников ВСУ находятся в ведении региональных властей и Минобороны России.

«Информация об этом — целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны», — сказал он.

В Кремле дали понять, что подробности о последствиях атак и работе систем противовоздушной обороны должны раскрывать профильные структуры, а вопрос ответных действий уже обозначен в позиции МИД России.

До этого в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили, что рано утром в среду украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. По данным властей, в результате инцидента пострадали несколько человек.

В сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства, отмечалось, что в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России Вооруженные силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. В том числе речь шла о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению вражеских беспилотников.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона в среду были сбиты 59 БПЛА. По его словам, в Лужском районе после падения обломков беспилотника незначительные повреждения получили четыре частных жилых дома. Пострадавших, по данным главы региона, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении вражеских БПЛА над Ленинградской областью.

Еще больше новостей —у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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