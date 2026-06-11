«Законная возможность»: где россиянам пригодятся навыки управления вездеходами

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Новые правила допуска к внедорожной технике связали с развитием путешествий по труднодоступным маршрутам.

Закон о вездеходах расширит возможности для туристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Закон о вездеходах расширит возможности для туристов

Принятый Госдумой закон, позволяющий владельцам водительских удостоверений категорий B, C и D управлять багги, внедорожниками и вездеходами, способен дать дополнительный импульс развитию внедорожного туризма в России. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал партнер аналитического агентства и автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, изменения продолжают курс на упрощение доступа граждан к различным видам техники. Он напомнил, что несколько лет назад аналогичные послабления уже распространили на квадроциклы, для управления которыми ранее требовались отдельные документы. Теперь законодательные изменения затронули более сложные транспортные средства.

«Цель закона — развитие внедорожного туризма в России. Это очень модное направление во всем мире, и особенно в России. Многие увлекались этим, но делали это с нарушениями закона. Также многих останавливало то, что нужно специально идти учиться», — отметил Моржаретто.

Согласно новым правилам, граждане смогут законно управлять вездеходами при соблюдении установленных требований. В частности, речь идет о прохождении обязательного инструктажа и нахождении под контролем инструктора.

Моржаретто обратил внимание, что управление вездеходом требует большего опыта и навыков по сравнению с квадроциклом.

Эксперт считает, что нововведение окажется особенно востребованным в регионах, где активно развивается приключенческий и экологический туризм.

«Это пригодится тем, кто увлекается активным туризмом. Например, поехали на Алтай, а там вам предлагают еще покататься по горным тропам. Теперь у вас есть законная возможность при условии проведения инструктажа», — высказался специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для начинающих автомобилистов могут ввести обязательный экзамен по оказанию первой помощи при ДТП. Предполагается, что новые требования начнут действовать с 2027 года.

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