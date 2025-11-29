Неожиданный сюрприз: кто получит досрочную выплату зарплаты за декабрь

|
Анастасия Антоненко
В соответствии с Трудовым кодексом, выплаты должны осуществляться не реже одного раза в полмесяца.

Кто получит досрочную выплату зарплаты за декабрь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Депутат Нилов: в некоторых компаниях россияне получат зарплаты досрочно

Работодатели будут обязаны заранее перечислить сотрудникам зарплату за декабрь в случае, если установленный в компании день выплат придется на новогодние праздники. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, январь считается специфическим месяцем из-за обилия выходных и нерабочих праздничных дней. Именно поэтому компания должна выплатить работникам заработную плату досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года.

«Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее», — напомнил депутат Госдумы Нилов.

Он уточнил, что, если в организации день выплаты не совпадает с новогодними праздниками, то работодатель вправе перечислить деньги уже после каникул, не боясь нарушить трудовое законодательство.

Тем не менее, многие компании предпочитают закрыть все расчеты с сотрудниками в завершающем году, поэтому подобное решение парламентарий только приветствует.

Нилов подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом, заработная плата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца. Поэтому, если организация досрочно рассчиталась со своими сотрудниками в декабре, а в январе произведет только одну выплату, претензий со стороны Роструда не будет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в 2026 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель в связи с праздниками. При этом новогодние каникулы 2026 года станут самыми продолжительными за последние годы.

