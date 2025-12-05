Следствие попросило арестовать организатора «пыточного» рехаба в Видном Антонова

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Фигуранту предъявлено также обвинение в похищении человека из его собственной квартиры.

Следствие просит арестовать организатора рехаба Антонова

Следствие попросило арестовать организатора рехаба, в котором пытали людей

Следствие просит арестовать организатора «пыточного» рехаба в городе Видное в Подмосковье Максима Антонова. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Мособлсуда.

«В Видновский городской суд Московской области поступили <…> материалы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении <…> организатора указанного рехаба Антонова М. Л.», — говорят в инстанции.

Кроме того, фигуранту предъявлено также обвинение в похищении человека из его собственной квартиры, говорят в пресс-службе Видновского суда Московской области.

На днях стало известно, что в реабилитационном центре «Антонов PRO» 30 человек подвергались насилию, были лишены еды и воды. Директором центра является блогер Максим Антонов, который в прошлом был зависим от запрещенных веществ и имел судимость за грабеж.

Вместо обещанного восстановления — лишь унижения и насилие. Те, кому удалось вырваться из этого «концлагеря», с ужасом вспоминают изощренные пытки бессонницей и голодом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как черные рехабы превращали зависимых в узников. Обнаруженный на прошлой неделе единичный случай оказался аферой в масштабах всей страны.

