Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки в элитном ЖК

Жильцы элитного комплекса в Москве добиваются сноса незаконной пристройки

В центре Москвы продолжается громкий конфликт вокруг самовольно возведенной пристройки в одном из элитных жилых комплексов.

Жильцы подали коллективный иск, добиваясь сноса террасы, которую, по данным истцов, незаконно присоединили к первому этажу здания. Ранее собственникам удалось доказать, что конструкция появилась без необходимых разрешений, а подписи, представленные как поддержка проекта, оказались поддельными.

Очередное заседание по делу прошло 5 декабря, однако Замоскворецкий суд не стал рассматривать спор по существу и передал материалы в Симоновский суд. Представители жильцов считают это решение ошибочным и намерены его оспаривать. По словам адвоката Олега Суханова, споры о недвижимости и сносе самовольных построек должны рассматриваться по месту нахождения объекта, поэтому передача дела в другой суд противоречит нормам.

Собственники квартир ранее провели независимую экспертизу пристройки. Специалисты установили, что дополнительная конструкция увеличила нагрузку на фундамент примерно на 15 тонн. Из-за этого на фасаде здания появились микротрещины.

