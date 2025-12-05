Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки в элитном ЖК

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Очередное заседание по делу прошло 5 декабря.

В Москве продолжается спор о сносе пристройки элитного ЖК

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жильцы элитного комплекса в Москве добиваются сноса незаконной пристройки

В центре Москвы продолжается громкий конфликт вокруг самовольно возведенной пристройки в одном из элитных жилых комплексов.

Жильцы подали коллективный иск, добиваясь сноса террасы, которую, по данным истцов, незаконно присоединили к первому этажу здания. Ранее собственникам удалось доказать, что конструкция появилась без необходимых разрешений, а подписи, представленные как поддержка проекта, оказались поддельными.

Очередное заседание по делу прошло 5 декабря, однако Замоскворецкий суд не стал рассматривать спор по существу и передал материалы в Симоновский суд. Представители жильцов считают это решение ошибочным и намерены его оспаривать. По словам адвоката Олега Суханова, споры о недвижимости и сносе самовольных построек должны рассматриваться по месту нахождения объекта, поэтому передача дела в другой суд противоречит нормам.

Собственники квартир ранее провели независимую экспертизу пристройки. Специалисты установили, что дополнительная конструкция увеличила нагрузку на фундамент примерно на 15 тонн. Из-за этого на фасаде здания появились микротрещины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Суд затягивается: в Москве продолжается спор о сносе пристройки в элитном ЖК
18:10
«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
18:03
«Вопрос жизни и смерти.»: отцу Меган Маркл ампутировали ногу
17:57
УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг
17:48
Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги»
17:40
«Многое изменилось»: муж певицы Глюкозы в шоке от ее нового образа

Сейчас читают

«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео