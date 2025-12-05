Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о блокировке Minecraft

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Сообщалось, что игра под запретом в РФ.

Заблокировали ли Майкрафт в России

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Bogatyrev

Роскомнадзор не блокировал доступ к компьютерной игре Minecraft. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

До этого Telegram-источники публиковали информацию о блокировке распространенной игры Minecraft, которая якобы была внесена в России в ряд запрещенных.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — написали в ведомстве.

Minecraft — компьютерная игра, создателем которой является шведский программист Маркус Перссон. Она выпущена студией Mojang AB. Стабильная версия для компьютеров Windows, Linux и macOS с распространением через официальный сайт вышла в конце 2011 года. Активная база каждый месяц достигает свыше 170 миллионов игроков. В игре пользователи создают миры из 3D-блоков по принципу кубиков LEGO.

Ранее 5-tv.ru писал, за покупку какой компьютерной игры грозит пять лет тюрьмы. Уточнялось, что запрещенный на территории России шутер переполнен агрессивным русофобским контентом, что и стало причиной ограничений от него.

