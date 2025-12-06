Большая честь: Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА

Анастасия Антоненко
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

Фото: Reuters/Amber Searls; 5-tv.ru

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира, учрежденной Международной федерацией футбола (ФИФА). Награду ему вручили во время прошедшей в Вашингтоне жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года.

По словам американского лидера, для него большая честь быть удостоенным этой премии. Он поблагодарил свою семью, в особенности жену Меланию.

«Я бы хотел всех поблагодарить. Мир стал безопаснее», — сказал глава Белого дома.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. Ранее, 5 ноября, он заявлял, что премия мира будет вручаться ежегодно «личностям, которые помогают объединить людей в мире», благодаря неизменной преданности делу и выдающимся поступкам.

Премия мира представляет собой достаточно массивный кубок в виде четырех кистей рук в натуральную величину, которые кончиками пальцев держат земной шар.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Вашингтоне завершилась жеребьевка Чемпионата мира по футболу — 2026. Как выглядит состав групп?

