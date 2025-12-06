В Госдуме предложили способ защитить покупателей от «схемы Долиной»

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Такая схема соответствует принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.

Как защитить покупателей от «схемы Долиной»?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Депутат предложил ввести принцип расторжения сделки «нет денег — нет квартиры»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с предложением установить новый порядок расторжения сделок купли-продажи квартир, основанного на принципе «нет денег — нет квартиры».

«В случае признания сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», – заявил Кошелев ТАСС.

Он пояснил, что такая схема соответствует принципу Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.

В то же время в российском законодательстве нет механизмов защиты участников сделок с повышенными рисками. По этой причине эксперты Госдумы рассматривают различные варианты, включая введение обязательного нотариального удостоверения сделок с участием пожилых людей, поделился депутат.

Кроме того, в Госдуме обсуждают внедрение гарантийных инструментов, среди которых эскроу-счета или иные способы временной блокировки средств, если есть основания считать, что на продавца могут оказывать давление.

Проблема с расторжением сделок на вторичном рынке жилья, когда покупатели теряют и квартиры, и деньги, стала широко обсуждаться после случая с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Как ранее писал 5-tv.ru, в августе в квартиру певицы пришли люди и сообщили, что жилье теперь принадлежит им. Новые владельцы приобрели жилище за 112 миллионов рублей. Исполнительница получила деньги, но затем перевела их на «безопасный счет», который предложили ей представившиеся сотрудниками спецслужб мошенники. В результате она лишилась как жилья, так и денежных средств.

Долина подала в суд против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Последующие инстанции оставили право собственности за артисткой.

В результате расследования выявили участников преступной схемы — «дропов». Они занимались получением и выводом средств. Суд приговорил их к крупным штрафам и заключению сроком от четырех до семи лет.

В пятницу народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой аферистов при продаже квартиры, заявила, что приняла решение вернуть покупательнице Полине Лурье потраченные деньги в полном объеме.

