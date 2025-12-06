Это облегчило продвижение мотострелковых подразделений российской армии.
Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ на харьковском направлении зоны проведения СВО.
Получив координаты целей, расчеты гаубиц «Мста-Б» демаскировали орудия и привели их в боевое положение. Для этого бойцам достаточно не более пары минут. Благодаря корректировке от воздушной разведки, места сосредоточения личного состава ВСУбыли уничтожены осколочно-фугасными снарядами.
После выполнения задания артиллеристы замаскировали гаубицы, чтобы избежать обнаружения разведкой противника и контрбатарейной атаки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
