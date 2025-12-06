«Мста-Б» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Это облегчило продвижение мотострелковых подразделений российской армии.

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ на харьковском направлении зоны проведения СВО. 

Получив координаты целей, расчеты гаубиц «Мста-Б» демаскировали орудия и привели их в боевое положение. Для этого бойцам достаточно не более пары минут. Благодаря корректировке от воздушной разведки, места сосредоточения личного состава ВСУбыли  уничтожены осколочно-фугасными снарядами.

После выполнения задания артиллеристы замаскировали гаубицы, чтобы избежать обнаружения разведкой противника и контрбатарейной атаки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

