Патрушев подвел итоги работы Росгеологии и обозначил приоритеты развития отрасли

Патрушев: частные инвестиции в геологоразведку достигли 420 миллиардов рублей

Вице-премьер Дмитрий Патрушев принял участие в заседании коллегии Федерального агентства по недропользованию, где подвел итоги работы ведомства за 2025 год и обозначил ключевые направления дальнейшего развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Мероприятие прошло в Москве в преддверии Дня геолога.

Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой, включающей около 230 видов полезных ископаемых. В течение десятилетий геологи, разведчики недр, инженеры и ученые открывали крупные месторождения, формируя основу промышленного развития страны. По словам Патрушева, Россия занимает лидирующие позиции по добыче алмазов, металлов платиновой группы, золота и калийных солей. Кроме того, поддерживается высокий уровень добычи нефти, природного газа, фосфатных и железных руд, а также угля.

«По итогам 25-го года прирост запасов по ряду значимых позиций, в том числе по золоту и железным рудам, существенно опередил добычу. Помимо этого, обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности. Все это очень важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости России», — отметил вице-премьер.

По словам Патрушева, стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку остается приоритетом. В 2025 году государственные средства на изучение недр и оценку ресурсов на малоисследованных территориях составили 24 миллиарда рублей, в 2026 году финансирование увеличено на 4,5 миллиарда. Объем частных вложений в геологоразведку за прошлый год превысил 420 миллиардов рублей, а за последние пять лет — почти два триллиона. По мнению вице-премьера, это создает условия для реализации рентабельных проектов и снижает бизнес-риски.

Среди основных направлений работы ведомства Патрушев выделил обеспечение внутренних потребностей стратегическими видами сырья с растущим спросом, реализацию второго этапа федерального проекта «Геология: возрождение легенды», а также соблюдение условий пользования недрами и охраны ресурсов. Особое внимание будет уделяться эффективному администрированию доходов и продолжению практики предоставления права пользования недрами на конкурентных условиях.

