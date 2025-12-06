Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 64 0

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ — украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Сколько дронов ВСУ уничтожили ПВО за ночь на 6 декабря

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средствами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА самолетного типа.

Больше всего беспилотников было сбито над Рязанской (29 дронов), Воронежской (27 дронов), Брянской (23 дрона) и Белгородской областями (21 дрон).

Кроме того, перехвачено и уничтожено:

  • шесть беспилотников — над территорией Тверской области;
  • три — над территорией Курской области;
  • три дрона — над территорией Липецкой области;
  • два БПЛА — над Тамбовской областью;
  • один — в воздушном пространстве Тульской области;
  • один дрон — над территорией Орловской области.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
5 дек
Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
1 дек
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
1 дек
Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
30 нояб
При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
30 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
29 нояб
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
29 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
29 нояб
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
29 нояб
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
29 нояб
На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА
+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
«Человек с мощной харизматикой»: Игорь Жижикин об умершем Кэри-Хироюки Тагаве
8:00
Как не попасть в ловушку долгостроя: советы для покупателей жилья
7:45
Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь
7:23
Более 60 новых дорожных знаков и табличек введут в России
7:00
«Это не Dolce Vita»: Жасмин о нападках хейтеров на ее 13-летнюю дочь
6:40
Экономист назвал способ переводить деньги на карту без блокировки

Сейчас читают

«Это не Dolce Vita»: Жасмин о нападках хейтеров на ее 13-летнюю дочь
Полина Лурье впервые лично прокомментировала «дело Долиной»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео