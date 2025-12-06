Видели в Европе: где скрывается бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак
О его уходе с поста стало известно 28 ноября.
Фото: Reuters/Gleb Garanich
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политолог Вакаров: Андрей Ермак сбежал в Вену
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может в данный момент находиться в Европе. Об этом сказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Мне сообщили, что Ермак сейчас находится в Европе, возможно, в Вене», — сказал Вакаров, добавив, что экс-главу офиса Зеленского видели в Австрии.
Политолог считает информацию верной. Ермаку в Вене находиться безопаснее всего, уверен эксперт. Кроме того, он может продолжать оттуда руководить аппаратом Зеленского.
Накануне глава киевского режима исключил Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего.
Об уходе Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины стало известно 28 ноября. В тот же день в Верховной раде сообщили о проведенных у него обысках в рамках уголовного дела о коррупции.
В начале 2024 года появилась информация о возможных коррупционных схемах в структурах, близких к офису президента: речь шла о госзакупках и непрозрачных контрактах, где Ермака называли ключевой фигурой. Весной журналисты опубликовали расследование о его окружении и предполагаемых связях с бизнесом, который получал выгодные государственные заказы.
Осенью 2024 года охрану Ермака обвинили в применении силы к журналистам. Его также уличили в злоупотреблении властью и создании «серого центра влияния» вокруг президента. В офисе Зеленского эти обвинения называли попыткой дискредитации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему политическая карьера Зеленского висит на волоске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?