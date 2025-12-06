Видели в Европе: где скрывается бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

О его уходе с поста стало известно 28 ноября.

Где находится экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Вакаров: Андрей Ермак сбежал в Вену

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может в данный момент находиться в Европе. Об этом сказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«Мне сообщили, что Ермак сейчас находится в Европе, возможно, в Вене», — сказал Вакаров, добавив, что экс-главу офиса Зеленского видели в Австрии.

Политолог считает информацию верной. Ермаку в Вене находиться безопаснее всего, уверен эксперт. Кроме того, он может продолжать оттуда руководить аппаратом Зеленского.

Накануне глава киевского режима исключил Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего.

Об уходе Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины стало известно 28 ноября. В тот же день в Верховной раде сообщили о проведенных у него обысках в рамках уголовного дела о коррупции.

В начале 2024 года появилась информация о возможных коррупционных схемах в структурах, близких к офису президента: речь шла о госзакупках и непрозрачных контрактах, где Ермака называли ключевой фигурой. Весной журналисты опубликовали расследование о его окружении и предполагаемых связях с бизнесом, который получал выгодные государственные заказы.

Осенью 2024 года охрану Ермака обвинили в применении силы к журналистам. Его также уличили в злоупотреблении властью и создании «серого центра влияния» вокруг президента. В офисе Зеленского эти обвинения называли попыткой дискредитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему политическая карьера Зеленского висит на волоске

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Звезды «Участка» тогда и сейчас: что стало с актерами популярного российского сериала
11:20
Видели в Европе: где скрывается бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак
11:00
«Мста-Б» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:46
Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
10:30
Жители ЦАО Москвы провели более 500 мероприятий в поддержку бойцов СВО
10:17
«Все происходит»: Джиган рассказал об отношениях с Самойловой

Сейчас читают

Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео