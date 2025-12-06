В Москве открылся благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Об этом сообщает портал mos.ru.

Принять участие в проекте можно на Болотной площади в павильоне «Фабрика подарков». Здесь работает специальная ярмарка товаров от некоммерческих организаций (НКО) России, а также проходит спецакция «Добрая елка». Гости фестиваля могут купить сувенир и, тем самым, поддержать как подопечных НКО, так и, например, российских военнослужащих — участников спецоперации.

Кроме того, на базе фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, квесты, игры и катание на льду.

Отмечается, что акция «Добрая елка» продлится до 7 декабря включительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители ЦАО Москвы провели более 500 мероприятий в поддержку бойцов СВО. А в преддверии новогодних праздников жителями ЦАО был организован сбор подарков для военнослужащих.

