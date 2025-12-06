Жители ЦАО Москвы провели более 500 мероприятий в поддержку бойцов СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

В акциях участвовали около 2000 человек.

Как жители ЦАО Москвы помогают бойцам СВО — что нужно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Спецоперация

Свыше 500 мероприятий в поддержку бойцов СВО провели жители Центрального административного округа (ЦАО) Москвы с 2022 года. Статистику приводит портал mos.ru.

Более 2000 добровольцев регулярно принимают участие в мастер-классах, мастерят самодельные новогодние открытки, делают игрушки и даже плетут маскировочные сети, которые потом в зоне проведения спецоперации используют российские военнослужащие.

«Сначала волонтеры покупали готовые изделия, но вскоре столкнулись с тем, что большинство из них не соответствует нужным требованиям. Так на базе клуба начались регулярные встречи, на которых единомышленники плетут сети сами», — рассказала Анастасия Юрова, основательница некоммерческой организации, участвующей в создании маскировочных сетей.

Жители центральных районов пересылают бойцам в качестве поддержки гигиенические наборы. С начала СВО они отправили уже сотни партий гумпомощи на передовую.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников жителями ЦАО был организован сбор подарков для военнослужащих.

Тема:
Спецоперация
