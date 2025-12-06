«От дома ничего не осталось»: последствия обстрела ВСУ центра Горловки

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 68 0

В результате атаки погибла женщина, еще два человека пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

После обстрела ВСУ центра Горловки погибла женщина

Ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике (ДНР), снаряд попал в жилой дом. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела.

В результате атаки погибла женщина. Еще два человека пострадали — девушку и молодого человек вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

«Прямое попадание крупнокалиберного снаряда в частный жилой дом, на месте попадания огромная воронка минимум три метра. От дома ничего не осталось, он полностью сложился. В момент обстрела в доме находилась семья, женщина и парень с девушкой», — сообщил корреспондент.

Сосед погибшей женщины по имени Александр рассказал о случившемся.

«Глухой взрыв, все, я подорвался в одних трусах, смотрю, тут все. Побежал, оделся, соседи повыбегали», — говорит мужчина.

Мать погибшей, Ольга, рассказала, что сначала не могла выйти из дома, так как ее дверь завалило кирпичами.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь. Больше всего беспилотников было сбито над Рязанской (29 дронов), Воронежской (27 дронов), Брянской (23 дрона) и Белгородской областями (21 дрон).

