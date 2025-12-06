The Telegraph: США избегают критики России в новой стратегии нацбезопасности

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Ключевыми в плане предстают урегулирование конфликта на Украине и восстановление «величия Европы».

Какие основные пункты новой стратеги нацбезопасности США

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gent Shkullaku

Новая Стратегия национальной безопасности США не содержит критику России. Об этом написала газета The Telegraph.

В источнике отметили, что ключевыми в стратегии предстают урегулирование конфликта на Украине и восстановление «величия Европы».

«Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность», — пояснили в публикации.

При этом, 4 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что Евросоюз собственной политикой себя изолировал на мировой арене, после чего потерял роль ведущего игрока. Дипломата отметил, что ЕС не находится за теми столами переговоров, где обсуждаются наиболее важные конфликты в Европе.

В свою очередь экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен на платформе Substack отметил, что США не допустили Евросоюз (ЕС) к переговорам относительно мирного урегулирования украинского конфликта, поскольку считают его лидеров «обструкционистами и безрассудными». Эксперт добавил, что США в настоящее время предпринимают шаги для ограничения участия европейских стран в обмене разведданными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом отказался наносить удары по наркокартелям в Мексике.


