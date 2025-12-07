Мошенничество под видом магии: кто зарабатывает миллионы на страхах и болезнях людей

В России растет число мошенников, выдающих себя за экстрасенсов

Уже в следующем году препараты для борьбы с лишним весом станут настолько массовыми, дешевыми и доступными, что их будут вовсю применять даже на домашних животных, больных ожирением. Это, пожалуй, самый оптимистичный прогноз на 2026 год от датского Saxobank.

Он регулярно в декабре выпускает шокирующие сценарии будущего, вот и сейчас не отступил от традиции. Итак, какие последствия будут от массового обезжиривания с помощью уколов стройности?

Эти препараты притупляют аппетит, и людям, а в теории и животным, будет требоваться меньше пищи, особенно вредной. Гамбургеры, чипсы, сладкая газировка станут экспонатами музеев. А все постройневшие тут же займутся спортом, если верить прогнозу.

Хотя я слышал и другую версию: раз можно будет худеть без диет и усилий, люди начнут есть еще больше с расчетом на волшебные уколы. Тем более поводов заесть стресс будет предостаточно.

Поскольку искусственный интеллект не захватит мир, но сломает его. Любая нейросеть допускает ошибки и «глюки», их будет столько, что наступит глобальный сбой и понадобятся ИИ-санитары, которые будут определять, «в сознании» ваша нейросеть или уже «ку-ку» и пора ее изолировать.

Есть и противоположный прогноз: мол, компьютеры квантовые станут настолько умными, что взломают все пароли и шифры, и тайн вообще не останется. После этого обесценится биткойн и другие криптовалюты в одночасье, они же держатся на шифровании и уникальных «кодах-ключах».

А дальше по наклонной — когда «цифра» рухнет, все побегут покупать золото, а больше его в Китае, и юань окончательно заместит доллар. Таких скачков не выдержит мировой финансовый центр — Британия. Ее экономика рухнет, и она попросится обратно в ЕС. Но всем будет не до антибрекзита, потому что предприниматель Илон Маск отправит корабли в дальний космос, и внимание переключится туда. Впрочем, Маску только в космосе и можно будет спастись, потому что в США республиканцы проиграют выборы в Конгресс, а вернувшиеся в Капитолий демократы припомнят президенту США Дональду Трампу и его команде все прежние обиды. Страна окажется действительно на грани гражданской войны.

Справедливости ради, это действительно экстремальный прогноз, то есть он не о том, что, скорее всего, произойдет, а о том, что наиболее вероятно из невероятных событий. И у датчан получается так себе, в среднем хорошо, если один сценарий из десяти на год сбывается, и то не каждый год.

А ведь это делают аналитики, которые получают за это приличные деньги, но чем они отличаются от магов и колдунов, которые уже заполонили весь интернет своими прогнозами и предложениями? Эти хотя бы всегда могут сказать: «Вангой клянусь». А как проверить? Есть способ!

Расследование корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Чудовищные ритуалы, зловещие мантры, адские заклинания. Экстрасенсы, маги, чернокнижники — вновь завоевывают внимание. Только теперь преимущественно в онлайн-пространстве. Тысячи объявлений, и каждый второй — потомственная ведьма, ученик Джуны или Ванги, энергопрактик с 20-летним опытом!

«Договориться о встрече оказалось не так-то просто, но нам все же удалось, и вот меня пригласили на сеанс „очищения по древним тибетским практикам“. Идем к экстрасенсу домой», — рассказала Наталия Оскерко.

В однокомнатной хрущевке нас встречает ученица сразу трех тибетских лам.

С порога видит на мне 11 сглазов, пять порч, шесть черных чакр. Спешит спасти: звонит в колокол, крутит магической антенной, странно меня трогает, и вот уже — почти исцеление!

Теперь на ритуалы к энергопрактику нужно ходить дважды в неделю. И каждый день спать — на этом пакетике с солью. А иначе…

И ведь клиенты — во все это верят! Более того: доверяют свое здоровье — экстрасенсам, а не врачам.

Это — Ольга Мигунова: целитель, гипнотизер, доктор наук, академик и якобы единственная ученица Мессинга!

На болезнях клиентов она зарабатывает тысячи евро. Как доказательства высокого статуса — множество фото со звездами и обилие наград давным-давно ликвидированных организаций и ассоциаций из нескольких человек.

Сомнения не беспочвенны: ведь у Мессинга учеников не было, только ассистенты — это он сам говорил. И все, кто знал его лично, давно в Америке.

«Я была в тесном контакте с его ведущей Валентиной Иосифовной Ивановской. Ни в одном из этих выступлений я не встречала никого, кроме Валентины Иосифовны Ивановской», — рассказала в неофициальной беседе подруга Вольфа Мессинга Галина Пащенко.

А вот диплом Мигуновой: специалист в области эниологии. То есть мистик, а не врач.

Непробиваема и эта ведьма — звезда российского телешоу: сама Елена Галунова — на гастролях в Москве.

Обилию таких вот чародеев сейчас поражаются даже те, кого и удивить-то, казалось бы, невозможно. В эксклюзивном интервью «Известиям» родственники Ванги поделились: и спустя 30 лет после смерти прорицательницы ее «одаренные» псевдо-наследники не дают покоя.

«Столько гуру на сегодняшний день, столько они появляются каждый день — вы станете богатым, вы станете известным, но редко что из этого получается у людей», — заявил родственник и переводчик Ванги Стоян Петров.

Вот и бывший ведущий скандально известного телешоу Сергей Сафронов не выдержал и громко признался: экстрасенсов, как и Деда Мороза, увы, не существует.

«Вот они на протяжении 15 лет подходили ко мне, брали меня за руку, говорили: „Сергей, мы видим у тебя два брака, мы видим у тебя то, мы видим у тебя автокатастрофу, пятое-десятое“. Но они не увидели самое главное: никто из них не увидел рак», — отметил телеведущий, иллюзионист Сергей Сафронов.

Тем не менее спрос на экстрасенсов в стране вырос на десять процентов. На всевозможных гадалок, хиромантов, тарологов в прошлом году россияне потратили почти два с половиной триллиона!

«Да те же самые, что и инфоцыгане, разницы очень мало: хорошая реклама, хорошо поставленный антураж, правильно подобранные психологические приемы — и пожалуйста, клиент ваш», — прокомментировала юрист-деструктолог Ольга Стрекалова.

А вместе с популярностью растут и аппетиты экстрасенсов: например, билет на вот такой тренинг Свами Даши стоит десять тысяч рублей, Александр Шепс берет 50 тысяч за сеанс, а любовная ведьма Ольга Якубович обещает наладить отношения за сто!

«Если человек говорит: моя консультация стоит 200 тысяч за час. И это — кодирование деньгами! Человек просто в шоке находится», — проанализировал кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

Официально подобная деятельность в России не регулируется. Хоть попытки и предпринимаются уже несколько лет. Но порой — предложения из области если не мистики, то фантастики.

«Акт выполненных работ: я делаю прогноз, что через три месяца ты встретишь там любимого человека. У него рост 180, такие-то глаза. Если девушка этого человека не встретит — значит, таролог мошенник, тогда уголовное дело», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов.

Депутаты уже даже успели классифицировать тех, кто уверяет, что обладает сверхспособностями — получилось 37 специализаций. Но сколько же их на самом деле — наверняка не знает никто. Как, впрочем, и количество людей, доверивших чародеям свои судьбы и деньги.