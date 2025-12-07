«На равных с другими»: Хегсет заявил о намерении США проводить ядерные испытания

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

К тому же Вашингтон намерен провести модернизацию стратегических ядерных сил государства.

Будут ли США модернизировать свою ядерную триаду

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Пентагона Хегсет заявил, что США модернизируют свою ядерную триаду

Соединенные Штаты проведут модернизацию своей ядерной триады, а также займутся испытанием ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Как уже говорил президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <…>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — указал чиновник.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проведет испытание своего ядерного оружия, чтобы проверить, «как оно работает». Свое решение американский лидер объяснил тем, что Россия намеревается провести подобные мероприятия, а КНДР постоянно испытывает свое вооружение.

До этого глава Белого дома заявил, что уже дал распоряжение Пентагону незамедлительно приступить к испытанию ядерного оружия.

В то же время такую реакцию у Трампа вызвало заявление президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США в августе 2025 года провели успешные испытания ядерной бомбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
В результате ДТП в Ростовской области погиб человек и еще пять пострадали
1:09
Землетрясение магнитудой 7 произошло на Аляске
0:48
«На равных с другими»: Хегсет заявил о намерении США проводить ядерные испытания
0:26
Армагеддон близок? Земля преодолела седьмую границу планетарной безопасности
0:06
«Армия разваливается»: в Норвегии заявили о кризисе в рядах ВСУ
23:45
Прямо посреди ночи: студент поджег спящего пассажира в метро Нью-Йорка

Сейчас читают

Хотите навсегда прекратить храп? Эксперты назвали пять привычек
Три ошибки: почему стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе
Малыши в соцсетях: с чем связан тревожный рост цифровой зависимости у детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео