«Мама вся в слезах»: отец погибшего после падения авто в Неву рассказал о сыне

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 45 0

Друг молодого человека выпивал алкоголь на встрече перед заездом.

Что известно о погибшем от падения авто в Неву

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Погибший от падения машины в Неву работал на «Ленфильме» и был владельцем ИП

Отец погибшего молодого человека в аварии на Васильевском острове рассказал подробности о случившемся в беседе с 5-tv.ru. Скончавшегося звали Дмитрий. Он работал на «Ленфильме».

По словам родителя, когда он пошел на работу в 4 часа утра, автомобиль был припаркован во дворе. Однако его сын поехал на встречу с приятелем, где последний выпивал алкоголь.

«С ним приятель был, он выплыл. Я на работе, тоже пока еще ничего не знаю. То ли тормоза не сработали, то ли, может, уснул в такую рань. С 20-й линии прямо в Неву», — рассказал мужчина.

К тому же он отметил, что скончавшийся молодой человек получил высшее образование и отличался порядочностью.

«Великолепный парень был, отличный. На „Ленфильме“ работал. И техникум, и универ окончил. Мама вся в слезах сидит», — добавил собеседник.

Помимо этого, на Дмитрия было зарегистрировано индивидуальное предпринимательство в сфере автомобильного грузового транспорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Петербурге легковушка пробила ограждение и вылетела в реку. Приятель погибшего смог выбраться на поверхность и выжил.

