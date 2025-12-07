Собянин рассказал о новых местах для прогулок в разных районах Москвы

София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

Привели в порядок территории в Беговом и Косино-Ухтомском районах, а также в Некрасовке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сразу несколько прогулочных пространств обновили в разных районах столицы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. 

«В Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда привели в порядок дорожки, сделали дополнительные тропинки, разместили беседки, скамейки, парковые качели, шезлонги и площадку для выгула собак», — написал мэр Москвы.

В Косино-Ухтомском районе на бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова специалисты установили качели, арки с подсветкой, скамейки, обустроили площадку с амфитеатром, высадили деревья и разбили цветники.

Обновление коснулось и «Аллеи влюбленных» в Некрасовке — она связывает небольшой водоем со стороны улицы Люберки с ближайшей спортивной зоной и детскими площадками. На ней установили скамейки и качели с навесами.

На пешеходной зоне Черноморского бульвара появились живописные рокарии с хвойными деревьями и кустарниками. Кроме того, специалисты обновили рампу для спортсменов.

