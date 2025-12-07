Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Также российский лидер проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Какие встречи запланированы у Путина на предстоящей неделе

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин проведет встречу с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«У Путина на предстоящей неделе — снова множество событий», — отметил он.

При этом Зарубин подчеркнул, что 9 декабря, в День героев Отечества, Путин увидится с теми, кто «посвятил свою жизнь России». Также российский лидер отметит их Звездами Героев РФ.

В графике президента России намечено и проведение Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Помимо этого, у Путина продет запланированная встреча с членами совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого, 30 ноября, пресс-секретарь Дмитрий Песков передавал, что Путин быстро и эффективно реагирует в условиях ускорившихся процессов в международных делах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прямую линию с Путиным поступило уже более 255 тысяч вопросов. Мероприятие пройдет 19 декабря.

