На прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже более 255 тысяч вопросов

Более 255 тысяч обращений поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в эфире федерального канала.

При этом в эфире уточнили, что около трети всех обращений поступило от мужчин (33%), а от женщин 67%.

О дате проведения прямой линии с Владимиром Путиным стало известно 4 декабря. Президент РФ ответит на вопросы от жителей нашей страны в эфире программы «Итоги года» 19 декабря. Уточняется, что прием обращений начался 4 декабря в 15:00, а завершится уже в эфире программы. Россияне могут направить свои вопросы через СМС, ММС, специальное мобильное приложение и официальные группы в социальных сетях, а также при помощи чат-бота в мессенджере MAX.

Уже на следующий день от россиян поступило более ста тысяч обращений. Причем большая часть вопросов связана с социальной сферой и ЖКХ. Также у российского лидера хотят спросить про СВО и поддержку бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Дмитрия Пескова, прямую линию с президентом Владимиром Путиным в этом году совместят с большой пресс-конференцией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.