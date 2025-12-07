«Было бы разумно»: в ФРГ заявили о необходимости возобновить поставки газа из РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Такой шаг, по мнению немецких политиков, помог бы стране включиться в процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Почему в Германии хотят восстановления поставок газа из РФ

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

В Германии сообщили о необходимости возобновления поставок газа из России

Возобновление закупок российских энергоносителей помогло бы Германии включиться в процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил новый сопредседатель партии BSW, ранее носившей название «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», Фабио Де Мази. Его слова приводит газета Welt.

«Конечно, было бы разумно обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и сказать: «Мы готовы снова закупать газ и хотим это связать с перемирием на Украине», — отметил парламентарий.

Немецкий политик уточнил, что ФРГ необходимо вернуться на путь дипломатии. При этом, по его мнению, восстановление поставок газа из России могло бы помочь стране в этом.

В начале декабря журнал The National Interest сообщил, что экономика Германии сильно пострадала от санкций против РФ. Уточняется, что промышленность ФРГ сталкивается со значительными трудностями, так как она не может стабильно развиваться без российских энергоносителей.

К тому же в издании подчеркнули, что действия НАТО против Москвы в украинском конфликте сильно ослабили всю европейскую экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД заявили о падении отношений Москвы и Берлина до низшей точки с момента создания ФРГ.


