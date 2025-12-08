В ФРГ выпустили на свободу россиянку, обвиняемую по делу «рейхсбюргеров»

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Гражданка России провела в следственном изоляторе три года.

Фото: www.globallookpress.com/Felix KÃ¤stle

Гражданку России, которую обвиняли по делу о группировке рейхсбюргеров вокруг Генриха XIII принца Рейсса, выпустили на свободу. Такое решение принял немецкий суд после того, как россиянка провела три года в следственном изоляторе. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Суд более не счел целесообразным содержать женщину под стражей. Суд принял во внимание потенциальное наказание и тот факт, что она уже провела три года в предварительном заключении», — отмечается в материале.

По информации издания, россиянка была выпущена на свободу в понедельник. В то же время еще восемь человек, также обвиняемых по этому делу, все еще остаются под стражей.

Движение рейхсбюргеров зародилось в Западной Германии в 1980-е годы. Они не признают современного правительства ФРГ, считают, что страна существует в границах 1937 года, включая территорию Калининградской области и западных воеводств Польши, а также полагают, что государство до сих пор оккупировано, как после Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинца арестовали в Германии по распоряжению судьи Верховного суда ФРГ.

