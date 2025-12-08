В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Подобная мера позволит укрепить кадровый потенциал в сферах образования и здравоохранения, повысить престиж профессий и улучшить уровень социальной защищенности специалистов.

Будут ли выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных организаций. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение.

По словам депутата, такая мера позволит укрепить кадровый потенциал в сферах образования и здравоохранения, повысить престиж профессий и улучшить уровень социальной защищенности специалистов.

Как уточняется, размер 13-й зарплаты должен составлять не менее одного среднемесячного оклада и выплачиваться по итогам календарного года за счет средств федерального бюджета.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач», — отметил Чернышов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов. Данная мера необходима в первую очередь для того, чтобы научно-технический прогресс и автоматизация достигли высокого уровня. 

