Кузьминский суд начнет процесс по иску Виктории Бони к Авроре Кибе 8 декабря

Даниил Ципелев
Известная телеведущая подала заявление о защите чести и достоинства еще в конце октября.

Когда суд начнет процесс по делу Бони против Авроры Кибы

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Процесс по иску телеведущей Виктории Бони к невесте народного артиста РФ Григория Лепса Кузьминский суд города Москвы начнет 8 декабря. Об этом сообщило агентство РИА Новости, журналисты которого ознакомились с материалами суда.

«Суд проведет беседу по иску», — отмечается в материалах.

Уточняется, что Боня подала иск к невестке Григория Лепса о защите чести, достоинства и деловой репутации. В то же время в материалах ничего не говорится о сумме требований блогера к Авроре Кибе.

О том, что Боня подала в суд на невесту знаменитого певца, стало известно 20 октября. Конфликт между знаменитостями начался в социальных сетях, когда телеведущая заявила о том, что мать Кибы решила выдать дочь замуж за известного певца, потому что погрязла в долгах. В ответ на это оскорбление девушка обвинила Боню в оказании интимных услуг за деньги. Она уточнила, что блогер всю свою жизнь «находилась в статусе чьей-то любовницы». К тому же Киба усомнилась и в журналистской квалификации телеведущей.

После этого Боня потребовала от Авроры публичных извинений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Авроры Кибы ответила на обвинения Виктории Бони в адрес дочери.

